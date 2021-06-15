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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 07:41:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

 Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a geldi.

Resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gidecek Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak

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