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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti ve günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere saat 10.20 de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 11:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

AA'nın aktardığı habere göre, Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bakü'ye gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Fuzuli'deki Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılacak.

Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine iştirak edecek.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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