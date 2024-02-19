  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

Cem Küçük'ün programında emeklilere müjdeyi verdi! Açık açık tarihi de açıkladı

Mavi Vatan'da 'sessiz ve derinden' ilerliyorlar! Türk Donanması'nın denizaltıları milli sistemlerle güçlendirilecek!

Ali Koç kaşımaya devam dedi! Süper Kupa krizi sonrası yine suçladıkça suçladı…

Avrupa ve Amerika Türkiye'deki bu böcekleri takip ediyor! Müthiş özellik

Akit yazdı rezillik son buldu! Kerhaneci Manukyan’a geçit yok

Türkiye'nin sanayi devi konkordato ilan etti! Dünyada ilk beş arasında yer alıyordu, çok kötü haber geldi

Biri gitti biri kovuldu! Deva ve Gelecek’te Ankara depremi!

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Pes artık! Sapık Adnan Oktar'ın kadın avukata söylediği sözler kan dondurdu!
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 16:14:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı.

Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan’ı bırak Lütfü’ye bak! Dansöz Özgür'ü yerin dibine batıran haber
Erdoğan’ı bırak Lütfü’ye bak! Dansöz Özgür'ü yerin dibine batıran haber

Siyaset

Erdoğan’ı bırak Lütfü’ye bak! Dansöz Özgür'ü yerin dibine batıran haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl önceki kartviziti ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl önceki kartviziti ortaya çıktı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl önceki kartviziti ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23