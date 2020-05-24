  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 23:14:52 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, iki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve işbirliğini sürdürme kararlığını yinelemişler, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı