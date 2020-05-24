Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, iki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve işbirliğini sürdürme kararlığını yinelemişler, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele alındı.