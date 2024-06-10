Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.
Erdoğan buradaki karşılamanın ardından Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek.
Ayrıca bölgesel ve küresel konular da gündemde olacak.