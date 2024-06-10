  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-06-10 15:21:00 - 2024-06-10 15:26:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.

Erdoğan buradaki karşılamanın ardından Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Ayrıca bölgesel ve küresel konular da gündemde olacak.

Erdoğan-Akşener görüşmesi, kimleri neden rahatsız etti? Hüseyin Gülerce tek tek açıkladı
Erdoğan-Akşener görüşmesi, kimleri neden rahatsız etti? Hüseyin Gülerce tek tek açıkladı

Medya

Erdoğan-Akşener görüşmesi, kimleri neden rahatsız etti? Hüseyin Gülerce tek tek açıkladı

Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu! Türkiye’yi batırmak istiyorlar
Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu! Türkiye’yi batırmak istiyorlar

Gündem

Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu! Türkiye’yi batırmak istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan canavar diyerek acı gerçeği açıkladı! "Her yıl 85 bin insanımızı kurban veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan canavar diyerek acı gerçeği açıkladı! "Her yıl 85 bin insanımızı kurban veriyoruz"

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan canavar diyerek acı gerçeği açıkladı! "Her yıl 85 bin insanımızı kurban veriyoruz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23