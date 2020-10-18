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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı:

"(Tek Millet, İki Devlet) anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:47:44 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile fotoğrafına da yer verdi.

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