  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında perişan olan Rusya'dan Türkiye'nin yanı başında komik hamle

Kandil ittifakı kanıtlandı! İstanbul'daki 5 ilçede anlaşma

İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor

Madem bu kadar kızacaktın, neden DEM ile ittifak yaptın

Türkiye'den flaş açıklama yapıldı! İstanbul için kar yağışı: tarihi kaçırmayın! Bu sürpriz oldu! İlgili mesaj

Cem Küçük'ten emekli maaşlarıyla ilgili beklenmedik çıkış: İşte bu sıkıntı oldu

Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı

Felaket tellalları üzülecek! Türkiye ekonomisi büyüdü

'Gram altında ilk hedef orası!' diyerek uyardı: Tarihi rekorun sebebi belli oldu

Kılıçdaroğlu’nu bile geride bıraktı! Krizlerin adamı…4 ayda 9 büyük skandal
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var

Yeniakit Publisher
2024-02-29 15:20:00 - 2024-02-29 15:43:11

Aydın'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye eski Türkiye değil. Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

 Bugün adı gibi Aydın, cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da sizlerle olmak mutluluk duyuyorum.

Şu anda meydanda 52 bin kişi var. Bu 31 Mart günü sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz demektir. 31 Mart'ta Aydın'dan müjdeli haberler bekliyoruz.

Türkiye'nin demokrasi adımları her kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı. Kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir.

Aydın bize Adnan Menderes'in emanetidir. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip dar ağacına gönderen zihniyet 28 Şubat darbesinde daha incelikli metotlar kullandı.

İBB Başkanlığı görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararlarıyla görevimizden uzak tutuldum. Cumhuriyetimize milli iradeye, demokrasimize kast eden tuzaklarla daha nice sinsi senaryolarla karşılaştık.

Ardından uyduruk gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. FETÖ'nün darbe girişimiyle milli iradeyi esir almaya çalıştılar. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler.

Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl kavgayı bunlara karşı verdik. Cudi'de, Gabar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük.

Ve terk ettiler. Gittiler. Bakıyorsunuz bir taraftan Fransızların çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar mağaraları yaktılar. Kime teröristlere. Fransa ne yazık ki terörün adeta baş destekçisi oldu. Baş edemedi. Biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki bütün barınaklarını gömdük.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerin etkisiyle kendi canlarının dertlerine düşmeseydiler daha ne yaparlardı Allah bilir. En büyük başarımız ne yaşarsak yaşayalım, ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak oldu.

Ayrıntılar geliyor....

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'nin kuzeydoğusunda SİHA saldırıları! Son dakika: Üç kişi hayatını kaybetti
Dünya

Suriye'nin kuzeydoğusunda SİHA saldırıları! Son dakika: Üç kişi hayatını kaybetti

İnsansız hava araçları savaş ( İHA )ve SİHA'lar bölgesinde etkisini göstermeye devam ederken Süryani İç Güvenlik Güçleri (Sutoro), Dêrik'te..
O firma, namaza gitti diye yolcuyu tesiste bıraktı! Sosyal medya bu skandalla çalkanıyor... Mağdur genç yeniakit.com.tr’ye konuştu
Gündem

O firma, namaza gitti diye yolcuyu tesiste bıraktı! Sosyal medya bu skandalla çalkanıyor... Mağdur genç yeniakit.com.tr’ye konuştu

İslam düşmanlığı Buzlu Turizm'de hortladı. İzmir-Eskişehir seferini yapan otobüsün küstah şoförü Kütahya otogarında namaz kıldıkları gerekçe..
Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı
Dünya

Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı

İnsansız hava araçları operatörlerinden oluşan ekipler dünyada öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşı 3'üncü yılına girerken, Ukrayna güçleri Rus..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23