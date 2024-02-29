Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün adı gibi Aydın, cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da sizlerle olmak mutluluk duyuyorum.

Şu anda meydanda 52 bin kişi var. Bu 31 Mart günü sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz demektir. 31 Mart'ta Aydın'dan müjdeli haberler bekliyoruz.

Türkiye'nin demokrasi adımları her kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı. Kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti.

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28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir.

Aydın bize Adnan Menderes'in emanetidir. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip dar ağacına gönderen zihniyet 28 Şubat darbesinde daha incelikli metotlar kullandı.

İBB Başkanlığı görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararlarıyla görevimizden uzak tutuldum. Cumhuriyetimize milli iradeye, demokrasimize kast eden tuzaklarla daha nice sinsi senaryolarla karşılaştık.

Ardından uyduruk gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. FETÖ'nün darbe girişimiyle milli iradeyi esir almaya çalıştılar. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler.

Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl kavgayı bunlara karşı verdik. Cudi'de, Gabar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük.

Ve terk ettiler. Gittiler. Bakıyorsunuz bir taraftan Fransızların çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar mağaraları yaktılar. Kime teröristlere. Fransa ne yazık ki terörün adeta baş destekçisi oldu. Baş edemedi. Biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki bütün barınaklarını gömdük.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerin etkisiyle kendi canlarının dertlerine düşmeseydiler daha ne yaparlardı Allah bilir. En büyük başarımız ne yaşarsak yaşayalım, ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak oldu.

Ayrıntılar geliyor....