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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da icazet törenine katıldı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da icazet törenine katıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 17:50:00 - 2024-06-07 17:52:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i’nde düzenlenen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i’nde Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okunurken, program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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