Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptı?

Danıştay 10. Dairesi; 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Aynı gün Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii ibadete açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Gazeteci Cengiz Er; 10 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Er sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabi. "O gece nasıl uyudunuz?" dedim.

"Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

Sabah