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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 13:50:00 -

Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra hürriyetine kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılıyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki program Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yaptı.

Erdoğan Kur’an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim okudu.

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