Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu.
Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra hürriyetine kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılıyor.
Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki program Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yaptı.
Erdoğan Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim okudu.