Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliğinin bize verdiği sözleri çiğnediğini unutmadık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliğinin bize verdiği sözleri çiğnediğini unutmadık" dedi.
26 Temmuz 2019 Cuma 12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliğinin bize verdiği sözleri çiğnediğini unutmadık" dedi.
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