Cumhurbaşkanı Erdoğan askerleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars’ta devam eden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı telefonla arayarak, tatbikata katılan askerleri tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars’ta devam ediyor. Tatbikatın ardından Bakan Akar’ı arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefondan askerlere seslendi. Tatbikatta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, misafir ve sivil katılımcıları selamlayan Erdoğan, “Başarıyla devam eden bir süreç olduğunu az önce Milli Savunma Bakanımdan almış bulunuyorum. Gerek Milli Savunma Bakanıma, gerek Genelkurmay Başkanıma, kuvvet komutanlarımıza, subay, astsubay, er, erbaşlara, şahsım ve milletim adıma tebriklerimi gönderiyorum. Aramızda bulunan misafirlerimizi kutluyorum. Özellikle paraşütle atlayan bu başarılı paraşütçüleri tebrik ediyorum. Televizyondan az önce Sarıkamış’taki bu tatbikatın nasıl olduğunu izledim ve orada her tarafın bembeyaz olduğu halde başarıyla süren bu tatbikatın hem aramızdaki kaynaşma için hem de gerek silahlı kuvvetlerimiz gerekse yurt dışından gelen misafirlerimiz için de önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum ve sizleri tekrar tekrar tebrik ediyorum. Aynı şekilde zaman zaman bizim askerimizin de sizlerin ülkesinde olacağının hep idraki içindeyiz ve hiçbir zaman bunu bir kenara koymayacağız. Bizler de sizlerle beraber sizlerin ülkesinde belki sıcak belki soğuk ama askerin zaten yapması gereken de bu, hem sıcakta hem soğukta bunu başarıyla yapması gerekir ki asker olmanın idraki içerisinde olmuş olsun. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum ve tatbikatın fiili bölümü bitti ve diğer kısımlarda da başarılı olarak bu işi noktalamanız bizleri mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.