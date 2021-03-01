Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada Türkiye dünyada ilk 5 ülke arasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aşılamada dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni kontrollü normalleşmenin başlatıldığını söyleyen Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.
Aşılamada Türkiye ilk 5 arasında
Erdoğan, aşılamada Türkiye'nin ilk 5 arasında yer aldığını söyleyerek, "9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır." dedi.