  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada Türkiye dünyada ilk 5 ülke arasında
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada Türkiye dünyada ilk 5 ülke arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:27:00 - 2021-03-01 20:54:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada Türkiye dünyada ilk 5 ülke arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aşılamada dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni kontrollü normalleşmenin başlatıldığını söyleyen Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.

Aşılamada Türkiye ilk 5 arasında

Erdoğan, aşılamada Türkiye'nin ilk 5 arasında yer aldığını söyleyerek, "9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tüm partilere çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tüm partilere çağrı yaptı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tüm partilere çağrı yaptı

Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı
Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık

Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı

Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!
Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!

Gündem

Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkalı istanbul havalimanı metrosu nereden geçiyor?
Seyahat

Halkalı istanbul havalimanı metrosu nereden geçiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine son dakika müjdesi v..
Bölgede gerilim tırmanıyor! Dünyaya duyurdular: İran'ı vurduk
Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! Dünyaya duyurdular: İran'ı vurduk

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait bir gemide yaşanan patlamanın ardından İran güçlerini vurduklarını aç..
Putin aradı, Paşinyan geri adım attı
Dünya

Putin aradı, Paşinyan geri adım attı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, İskender füzesinin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay