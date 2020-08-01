Cumhurbaşkanı Erdoğan: Art niyetli tartışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatı ile bayramlaşma töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Ayasoyfa'nın ibadete açılmasını gölgelemek için art niyetli tartışmalar başladı. Ayasofya'nın açılması bayram sevincimizi artırdı.

Kendini milletin üstünde gören, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Şehrinde gönül kapısını çalmadığı veya kalbini yumuşatmadığı tek bir kişi dahi olan teşkilat mensubumuz kendini vazifesini hakkıyla yerine getirmiş sayamaz.

"Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız"

Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır. Milletimizin gönlünü kazanamamışsak yaptığımız diğer işlerin ne önemi olabilir ki? Bir siyasi partinin söylemi, programı ne kadar güzel olursa olsun eğer bunları hayata geçirmek için iktidarda değilse hepsi de kağıt üstünde kalır. Elbette zaferle değil seferle mükellefiz. Ama unutmayın biz kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra iktidara gelmiş bir partiyiz. Dolayısıyla biz seferimizi zaferle taçlandırma imkanı bulduk. O günden beri de hamdolsun hep iktidarda kalmayı sürdürdük. En büyük zaferimiz de girdiğimiz her seçimde milletimizin çoğunluğunun gönlünü fethetme başarısını göstermiş olmamızdır.

Teşkilatlarımızın tüm kademeleriyle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, partimize gönül vermiş kardeşlerimizin her biriyle bu kutlu mücadelenin şehrinizdeki sancaktarlığını sizler yürüteceksiniz. Sancak ayakta kaldığı müddetçe mücadele sürüyor demektir. AK Parti bayrağını hep yukarı dikmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."