Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fulya Kalfa moderatörlüğünde Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun daire ihtiyacı mı var? Garanti istediğine göre böyle bir ihtiyacı var. Buyursun. Biz 1 milyon 250 bin TOKİ olarak konut yaptık. İlk defa bu alana girmiyoruz ki, kendimizi ispatlamışız. Esenler'de konut dağıtımı yaptık. Orada bir eve gittim ve mutluluklarını gördüm. Kemal Bey bak dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Böyle enine boyuna aklına ne geliyorsa atmak değil. Biz attığımız adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerimizin başvurusu 1 milyon 715 bin. 5 milyona dayanan müraacat var. Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz, Türkiye'nin 4 bir yanında nerelerde konut yapımına başlayacaksak, hepsine aynı anda temelleri atıp, bu işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız. Kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki, vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım.

Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca, bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar. Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak. 250 bin konutla ilgili geçen bir programda açıklamıştım. Demiştim ki; Biz seçim sonrası 2. bir etaba başlayabiliriz. Şimdi şartlar bizi öyle uğraştırıyor ki, bu arsaların altyapısını yapalım, vatandaşlarımız da evlerini yapsın. Ağzı olan konuşuyor. Bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok. Bunları yaparız. Konutta 2 yıl verdik. 2 yıl içerisinde de bu rakamları yakalayacağız.

"Dar gelirli vatandaşlarımızı destekliyoruz"

Öğrencilerden, çiftçilere kadar milletimizin tüm kesimlerinin yanında olduk. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik kapsayıcı desteklerimizi sürdürüyoruz. Yüksek Öğretim yurtlarında kalan öğrencilere verilen yardımı günlük 25 liradan 60 liraya çıkardık. Şu anda yurtlarımızın kapasitesi 850 bin. Beslenme yardımını aylık 750 liradan, 1800 liraya çıkardık. Kredi ödemelerinde 26 milyar liranın üzerindeki yükü gençlerimizin üzerinden kaldırdık. Bir çok tarımsal ürünün alım fiyatlarında bir önceki yıla göre artış yaptık. Böylece üreticilerimizin yanında olduğunu gösterdik. Çiftçilerimiz elektrik faturasını hasat sonrası ödeyecek.

"Bu yüzyıl türkiye yüzyılı olacak"

Ben çok açık net söyleyeyim. Bu yüzyıl, 'Türkiye yüzyılı' olacak. Dünyada şartlar ne getiriyor ne götürüyor, ABD'de Avrupa'da durum ne görüyorsunuz. Ama Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı, yaşamıyor. İç ve dış talebin katkısıyla %7,5 dengeli ve güçlü bir büyüme yaşadık. 2022 yılı küresel büyüme tahminleri dünyada aşağı yönlü güncelleniyor, Buna rağmen, Türkiye ekonomi modelimiz büyümenin devamını ispatlayacak. Bunu göreceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.

Enflasyonla mücadele

Şubatı bile değil, ocaktan itibaren bunun emarelerini rahat göreceğiz. Bir defa ben enflasyondan önce faize bakıyorum. Faiz noktasında yüzde 12'ye indirdik. Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum. Eğer yatırımcıysan kamu bankaları başta olmak üzere, şu an faiz yüzde 12'ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek. Bu enflasyonu da indirecek. Bir yatırımcı neyi arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağla.

Yeni nükleer santral

Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Tasarruf çağrısı yapmadım, yapmayacağım. Zaten israftan kaçalım. Bizim zaten fakir fukaraya gerek elektrikte, gerek doğalgazda, destek veriyoruz. Karadeniz gazı bu kış devreye girerse, bizim işimiz daha kolay olacak. Bizim Rusya'yla ile bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız Rusya'dan geliyor. Bu arada Akkuyu devam ediyor. Orada da biz Ruslarla beraber çalışıyoruz 1. tribün 2023 içinde İnşallah yetişecek. Diğer tribünlerde 2028'e kadar bitecek. Biz Sinop'ta da yeni bir nükleer enerji santrali adımını atacağız. Bu konuda da Putin'le görüşmelerim oldu. Doğalgazda olsun, nükleerde olsun, dayanışmamız sürecek. Sinop nükleer için Bakanlar arasında görüşmeler sürüyor. Bugün dünyada sayılı ülkelerde var. 4 tane bizim sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Bu gemiler bir taraftan sismik araştırma yapacak, bir taraftan sondaj çalışması yapacak. 10 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. İnşallah buralardan doğalgaz, petrol çıkartırız. Ağırlıklı olarak bütün yatırımlar doğalgazda. Çünkü artık her evde doğalgaz talebi oldu. Enerji konusunda sabırlı olalım. Şu anda Karadeniz'deki çalışmaların ardından gemilerimiz Akdeniz'de de çalışmalarına devam edecekler.