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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-ANK ile Arnavutluk'tan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 23:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-ANK ile TSİ 23.10'da Arnavutluk'tan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndan Arnavutluk Başkanı Edi Rama ve kabine üyeleri uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk’tan ayrıldı.

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