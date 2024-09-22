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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-09-22 23:50:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesi gerektiğini de belirterek, dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail'in durmaya mecbur kalacağını söyledi.

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