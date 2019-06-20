Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafaları hiç değişmemiş. Hala millete tepeden bakıyorlar. Lafla peynir gemisi yürütebileceklerini sanıyorlar. Hala milleti kandırabileceklerini zannediyorlar." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafaları hiç değişmemiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafaları hiç değişmemiş. Hala millete tepeden bakıyorlar. Lafla peynir gemisi yürütebileceklerini sanıyorlar. Hala milleti kandırabileceklerini zannediyorlar."

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