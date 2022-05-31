Cumhurbaşkanı Erdoğan: Araçta giderken işaret ediyorum 'şunu at at' diye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araçta giderken hem araba kullanıp hem sigara içenleri görünce, sürücüleri sigarayı atmaları için işaretle uyardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle bir araya geldi. Buluşmada Cumhurbaşkanı, gençlerin araçta sigara içilmesini yasaklayan Avrupa ülkelerindeki istatistikleri hatırlatması üzerine Türkiye'deki araçta sigara içme yasağına değindi.

"Hem arabayı kullanıyor hem sigara içiyor"

Erdoğan, "Bizde de araçta sigara kullanmak yasak ama bu yasağa herkes uyuyor mu? Maalesef. Bazen araçta giderken bakıyorum hem arabayı kullanıyor hem de bir yandan sigara içmeye devam ediyor. Ben tabii arabadan işaret ediyorum; 'şunu at at' diye ama hiç umurunda değil. O yine içmeye devam ediyor." diye konuştu.

Stadyumlarda kötü tezahürat, sigara ve alkol kullanımı

Programa katılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in stadyumlarda sigara içildiğine dikkat çekmesi üzerine Erdoğan, buradaki tablodan rahatsızlığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumlarda hem kötü tezahürata hem de sigara ve alkol kullanımına ilişkin gözlemlerini aktararak şu ifadeleri kullandı:

Hanımları da stadyumlara alalım hani hanımları alınca erkekler olumsuz tezahüratta bulunmazlar... Ama nerde! Yine aynen devam ettiler. Hiç ara verilmedi. Sigaraya gelince, sigara konusunda ise stadyumlarda kadını da erkeği de sigaraya devam ettiler. Onunla da kalmıyor. Bu kurusu, sulusu da var. Yanında şişelerle içeriye girip orada bira ise bira, orada içenler var. Bunların kime zararı var. Sporcuları izleyeyim diye stada gelenlere zararı oluyor.

"Elektronik sigara aldatmaca"

Elektronik sigara konusunu da gündeme getiren Cumhurbaşkanı, "Elektronik sigara vs diyorlar, bunların hepsi aldatmaca. Elektronik sigara denilen, öbüründen daha farklı değil.

"Nargile daha az zararlı değil"

Çok acımasız aslında, zarar vermeye devam ediyor. Hem keseye hem vücuda, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Nargile olayı ortada. Nargile sigaradan daha az zararlı değil.

Tam aksine çok daha fazla zararı var, bu zarardan da milletimizi kurtarmak için ona yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz. Onu da başarmamız lazım." dedi.



