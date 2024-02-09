Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Burada konuşan Erdoğan "Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik." dedi. İşte Antalya'nın ilçe belediye başkan adayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları:
Milletten ilk onayı belediyelerdeki icatlarımızdan aldık.
Belediyelerimizin kaynaklarını hakkaniyetle dağıttık.
Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız.
CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.
Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.
İşte Antalya'nın ilçe belediye başkan adayları:
Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan
Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Kaan Şahin
Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel
Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz
Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım
Elmalı Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Gökçe
Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek (Cumhur İttifakı)
Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy (Cumhur İttifakı)
Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Ali Gülen
İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen
Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş
Kemer Belediye Başkan Adayı Rahman Şeker
Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer
Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal
Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak
Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhantekin
Manavgat Belediye Başkan Adayı Süleyman Okudan
Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu
Serik Belediye Başkan Adayı Veli Vural