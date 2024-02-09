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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 16:18:00 - 2024-02-09 17:03:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Burada konuşan Erdoğan "Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik." dedi. İşte Antalya'nın ilçe belediye başkan adayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları:

Milletten ilk onayı belediyelerdeki icatlarımızdan aldık.

Belediyelerimizin kaynaklarını hakkaniyetle dağıttık.

Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık.
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Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız.

CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.

Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.

İşte Antalya'nın ilçe belediye başkan adayları:

Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan

Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Kaan Şahin

Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel

Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım

Elmalı Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Gökçe

Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek (Cumhur İttifakı)

Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy (Cumhur İttifakı)

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Ali Gülen

İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen

Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş

Kemer Belediye Başkan Adayı Rahman Şeker

Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer

Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak

Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhantekin

Manavgat Belediye Başkan Adayı Süleyman Okudan

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu

Serik Belediye Başkan Adayı Veli Vural

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