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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anketler milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu gösteriyor."

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:42:32 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anketler milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu gösteriyor."
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