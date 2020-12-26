Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Uzunluğu 967 metreyi bulan 352 milyon liralık bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan kurumları, işçisini, mühendisinden herkesi tebrik eden Erdoğan, bu projeyle İstiklal harbinin yönetildiği, Cumhuriyetin kurulduğu Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açtıklarını ifade etti.

Erdoğan, Ankara'nın Başkent sıfatıyla ülkenin idari merkezi olmasının yanında tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasında yer alan bir şehir olduğunu dile getirerek, Hacı Bayram Veli'nin, Ahi Evran'ın emaneti bir bozkır şehrinden bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibi bir başkente geçirilirken, şehrin yeteri kadar imar ve ihya edilemediğini kaydetti.

Çevresi gecekondularla kuşatılmış, temel altyapı ihtiyaçlarının pek çoğu yetersiz bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, geçmiş AK Partili belediye başkanlarının emeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Erdoğan, onların gayretleriyle başkentin belli bir noktaya geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte de her ne kadar belediye başkanlığı noktasında farklı bir konumdaysak da merkezi yönetim olarak bunları da yine aynen devam ettireceğiz. Tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına da sahip Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde son bölümünün açılışını yaptığımız Ankara Niğde Otoyolu bunlardan biridir. Daha önce açtığımız Ankara İstanbul ve Ankara Konya hızlı tren hatları, yakında açacağımız Ankara Sivas hızlı tren hattı, inşası süren Ankara İzmir hızlı tren hattı bu yatırımlardan bazılarıdır."

- "Vatandaşlara sorunları çözülmüş seyahat imkanı sunduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en derli toplu, güzel, kullanımı rahat havalimanından olan Esenboğa Havalimanı'nı sıfırdan yapmışçasına yenilediklerini dile getirerek, Ankara'dan hangi istikamete doğru gidilirse gidilsin vatandaşlara sorunlu tüm noktaları çözülmüş, bölünmüş yollarıyla, yeşillendirilmiş çevresiyle, hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını anlattı.

Şehir içinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mahalli idareler vasıtasıyla çok sayıda yol ve metro projesini kente kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini, hangi yalan ve iftira kampanyalarının yürütüldüğünü daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, çevrecilik adına vandallık, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen ülkemizin her şehri gibi Ankara'yı da geliştirdik güzelleştirdik. Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz. Buna rağmen kimi eksikler, hatta yapılan kimi yanlışlar yok mudur? Elbette vardır."

- "Yönetim ve siyasette gönül seferberliği anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz"

Akıl ve vicdan sahibi herkesin Ankara'nın şehircilik alanında son çeyrek asırda daha önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak büyük mesafe kat ettiğini kabul edeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne geçmişlerinde ne de bu günlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Ülkeye hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar tepeden tırnağa tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın rızasını ve milletimizin desteğini kazanmak için aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz. En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. İnsanlarımızın kalbinden kopup gelen bir Allah razı olsun nidasından daha büyük bir mükafat olmadığını bilerek yönetim ve siyasette gönül seferberliği anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz."



(Sürecek)