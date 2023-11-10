Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde Anıtkabir'i devlet erkanı ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi.
TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
Tören ardından Anıtkabir Özel Defterine imza atan Başkan Erdoğan, mesajında "Türkiye Yüzyılı vizyonu için aşkla çalışıyoruz. Türkiye'nin yükselişine ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse engel olamayacaktır" ifadelerine yer verdi.
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