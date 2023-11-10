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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-11-10 09:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde Anıtkabir'i devlet erkanı ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Tören ardından Anıtkabir Özel Defterine imza atan Başkan Erdoğan, mesajında "Türkiye Yüzyılı vizyonu için aşkla çalışıyoruz. Türkiye'nin yükselişine ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse engel olamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

SORUYORUM SİZLERE ANIT KABİRE GİTTİĞİNİZDE ULU ATANIZIN MEZARINI GÖRDÜNÜZMÜ NEREDE MEZARI Kİ MÜSLÜMAN OLAN TEMİZ RUHUNA BİR FATİHA OKUSUN YOK MEZARI SADECE BİR TAŞA BAKIP GEÇİYORSUN,,,NEDEN YOK ÇÜNKÜ O TAŞIN ALTINDA YATIYOR HERKES GİRMEZ SADECE SOSYA MEDYADA GÖREBİLİYORSUNUZ ,,, NEDEN ÇÜNKÜ GÖSTERMEZLER VATANDAŞA,,,,,ÇÜNKÜ NORMAL BİR MÜSLÜMAN MEZARIGİBİ DEĞİL,,,, MEZAR TAŞİNDZ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM YAZISI YOK VE HUVAL BAKI هو الباقي YAZISI YOK YANİ HİÇ BİR ŞEY YAZILMAMIŞ, YANİ DEMEK İSTİYOR UZERİME FATİHA OKUMAYIN,,ARTIK SONRASI SİZLERE KALMIŞ,,,UMARIM ANLARSINIZ,,, SELAM VE DUA İLE,,,

Ahmet Tunç

Sonsuza kadar Atatürk,... tüm yobazlara duyurulur ....
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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