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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib muhtırasının muhafazasına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "İdlib’te hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen işbirliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok çok önemli.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib muhtırasının muhafazasına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "İdlib’te hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen işbirliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok çok önemli. Uçuşlar konusunda Hmeymim’le tam koordinasyon içerisinde olunacağı şüphesizdir. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler’in de çekincelerini de dikkate almak suretiyle komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği Üçlü Zirve için Soçi’ye geldi. Önce İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşen Erdoğan, daha sonra Putin ile görüştü. Erdoğan, görüşme esnasında önemli açıklamalarda bulundu. "ABD’nin çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biridir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazasından PYD-YPG gerekse DEAŞ olsun terörün her türlüsünün bertaraf edilmesine odaklanan bir hareket tarzını benimsemekteyiz. PYD-YPG, Münbiç’ten ve Fırat’ın doğusundan temizlenmeden bu bölgeler gerçek sahiplerine verilmeden Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. Güvenli bölge konusunun ayrıntılarını ABD ile görüşmeye devam ediyoruz. Bu fikre Rusya’nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu hususta eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan güvenli bölge planlamasıyla ABD’nin çekilişine zınni görüntü vermeye çalıştığı görüşü de akılda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.


Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"Görüşme esnasında İdlib muhtırasının muhafazasına da büyük önem veriyoruz. Arkadaşlarımız kendi aralarında önemli çalışmalar yaptılar. Rusya’dan beklentimiz bu konuda zatı devletleri ile varmış olduğumuz anlayışa bağlığın sürdürülmesidir. İdlib’teki radikal gruplarla ilgili sorunun çözülmesi özellikle Rusya Federasyonu üssü Hmeymim’e yönelik saldırı olmaması için yoğun gayet gösteriyoruz. Bölgede ortak devriyelere başlanması hususunda askeri makamlarımızın mutabakata varmasından da memnunuz. Silahtan arındırılmış bölgelerde insansız hava araçları ile yaptığımız taramalarda ağır silahlı unsura rastlamadık. İdlib’te hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen işbirliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok çok önemli. Uçuşlar konusunda Hmeymim’le tam koordinasyon içerisinde olunacağı şüphesizdir. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler’in de çekincelerini de dikkate almak suretiyle komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:15
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