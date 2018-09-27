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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş  Milletler 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu Amerika'dan,  özel uçak "CAN" ile, Almanya'ya hareket etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, New York JFK  Havalimanı'ndan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu,  Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile  diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberindeki eşi Emine Erdoğan'a,  Hazine ve Maliye  Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma  Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı  Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik  eşlik ediyor.

  
 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:12
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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