Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı hediyeyi unutmadı! ‘Kalbine layık olma peşindeyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz. Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok.

Erzurum'un meşhur kapıları bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yolların kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü, Tebriz, Harput, İstanbul, Kars, Erzincan ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.

İşte biz de Erzurum'u bir kez daha yaşamaya geldik. Her ne kadar bu aziz şehre sık gelemiyor olsak da gözümüz ve gönlümüz buradadır. Sadece bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan yapılan 25 bin başvurunun her birini değerlendirdik, takipçisi olduk. Seçim günü bastonuna dayanarak "Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın" diyen Çat'ın Yavi köyündeki kardeşime layık olmanın gayreti içindeyiz.

Erdoğan aldığı hediyeyi unutmadı

Taksim Cami'nin açılışı anısına annesi ile birlikte bana ördükleri takkeyi bana ulaştıran Zehranur kardeşimin kalbine layık olma peşindeyiz. Erzurum'da hayvancılık yapan ve yem sıkıntısı çeken kardeşlerimizin sıkıntısını giderme gayreti içerisindeyiz.

Erzurum bu ülkenin bendidir bendi. Bu milletin vicdanıdır. Bu coğrafyanın Şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz.

Erzurum'a 385 bin metrekare kapalı alana, 3500 araçlık otoparka sahip 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Depreme karşı 1284 adet izolatörle güçlendirilen hastanemiz sadece şehrimizin bölgemizin değil, ülkemizin en modern sağlık kurumlarından biridir. Bu şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapıldı ve işletilmektedir.

Esasen yaklaşık 1 yıl önce fiilen hizmet vermeye başlayan hastanemiz salgın döneminde şehrimize büyük katkı sağlamıştır.

Güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyonu bulan Erzurum Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum.

Toplam 444 derslikli yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz.

TOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşümü kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz.

Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz.

9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetleri bugün açıyoruz

Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

İnşallah Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı. Biz de son nefesimize kadar Erzurumla yol yürümeye devam edeceğiz.

Erzurum hiçbir zaman bunlara pes etmedi. Bunlara hiçbir zaman yol vermedi. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin uhuletine çarparak yok olmuştur. PKK'nın 40 yıldır uğraşmasına rağmen Dadaşların azmine zarar verememiştir. FETÖ ihanet çetelerinin hilelerine, riyakarlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerin başında Erzurum geliyor. Son 8 yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşuna şahidiz.

19 yıldır ülkeyi bu siyasetle yönetiyoruz

19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanların hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar. Diyarbakırlı kardeşlerimizle son dönemde yaşanan gelişmelerin hasbihalini yapma fırsatı bulduk. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Devlet ve milletimizin medeniyet müktesebatına uymak suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik.

Afet bölgesi ilan edilecek

Rize'de büyük felaketi yaşadık. Rize'den bakan arkadaşlarımın oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bir beklentileri oldu. Buradan oraların yapılacak çalışma ile Afet bölgesi ilan edilmesi haberini kendilerini verelim dedik. O bölgeler afet bölgeler olacak yapacağımız ilk kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.