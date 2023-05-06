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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kalelerinden Kayseri'de vatandaşlara hitap ediyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kalelerinden Kayseri'de vatandaşlara hitap ediyor

Yeniakit Publisher
2023-05-06 15:04:00 - 2023-05-06 15:11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kalelerinden Kayseri'de vatandaşlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin kalelerinden Kayseri'de vatandaşlara hitap ediyor.

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine devam ediyor.

Gittiği tüm şehirlerde müthiş bir ilgiyle karşılanan Erdoğan'ı Kayserili vatandaşlarda bağrına bastı.

Meydandaki kalabalık karşısında gururlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'maşallah Kayseri kararını vermiş' dedi.

İşte vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Resmi rakam ne biliyor musunuz? Bu meydan rekor kırdı. Şuan 135 bin kişi bu alanda.

Ayrıntılar geliyor...

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