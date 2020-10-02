  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (1)
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (1)

"Gezinin çevreyle, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn-El Arap'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir" - "Bugün geriye doğru baktığımızda, Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. FETÖ, yargı-emniyet darbe girişimi ile gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ihaneti ile başarmak istemişti" - "Bölücü terör örgütü de 6-8 Ekim olaylarında elde edemediği neticeye çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçlamıştır. FETÖ devletin içine sızdırdığı hakim, savcı, polis, asker kılıklı militanları ile demokrasimizi hedef alırken, bölücü terör örgütü de siyasi uzantıları aracılığıyla milli birlik ve bütünlüğümüze kastetmişti"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:20:08 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (1)

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezinin çevreyle, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn-El Arap'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

Bir seneyi aşkın bir aranın ardından, Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, "Konya'yı ve siz Konyalı kardeşlerimizi cidden çok özlemişiz. bizi büyük coşkuyla bağrına basan Konyalı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konya'ya elleri boş gelmediklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta ulaşımda, konutta, belediye hizmetlerinde hepsi birbirinden önemli eserleri Konyalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Kayacık Lojistik Merkezinin, Konya Çevreyolu Birinci kısmının, Tarihi Buğday Pazarı ve Çevre Düzenlemesi Projesinin ve Sarayönü Toplu Konutlarını açılışını yaptık. Toplamda 1250 yatak kapasitesine ulaşacak Konya Şehir Hastanemizin 838 yataklı ilk bölümünün resmi açılışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Salgın sebebiyle Konya Şehir Hastanesinin inşaatını hızlandırarak hasta kabulünü başlattıklarını belirten Erdoğan, "Bu sağlık tesisi, Kovid-19 ile mücadelede şehrimizin en önemli araçlarından biri olmuştur. Diğer 80 vilayetimizin tamamında olduğu gibi Konya'da da hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamış, hastane kapısından çevrilmemiş, tedavisi ihmal edilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı sayesinde, maddi imkanı ne olursa olsun 83 milyon vatandaşa, birinci sınıf sağlık hizmeti sağlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu krizi, sağlık personelimizin fedakarlığı, sağlık altyapımızın gücü sayesinde en az sıkıntıyla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyanın en gelişmiş, en ileri ülkelerinde maske dahi bulamayanlar, kapımızı çaldı, tulum bulamayanlar kapımızı çaldılar. İlaç hakeza öyle. Biz, 153 ülkeye maske, tulum, ilaç gönderdik. Bunu yaparken asla gurur ve kibir gibi bir şey taşımadık." diye konuştu.

"Tamam" diyerek tüm Konyalılara temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Sadece kendimiz ve sevdiklerimiz için değil sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız tüm hemşerilerimizin sağlığını korumak için bu kurallara riayet etmeliyiz. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin kul hakkına girmek anlamına geleceğini, bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

Sağlık sisteminin herhangi bir sorunla karşılaşmadan hizmet verebilmesinde yeni hastaneler kadar vatandaşların da desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon olarak tam bir seferberlik ruhu ile hareket edersek gelebiliriz. AK Parti teşkilatlarının bu konuda da toplumumuzun diğer kesimlerine örnek olduğuna inanıyorum. Donanımıyla, altyapısıyla bölgemizin en modern sağlık tesislerinden olan Konya Şehir Hastanesi'nin bir kez daha şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, Konya'ya böyle muhteşem bir eserin kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız diğer eserlerin de şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

- "Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir"

Milletçe gelecek çeyrek asrı şekillendirecek bir önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini kaydeden Erdoğan, "Sadece ekonomi ve dış politika alanında değil, terörden enerjiye sağlıktan savunmaya kadar birçok farklı cephede bunun yansımalarına şahit oluyoruz. Burada öncelikle bir noktayı açık ve net ifade etmem gerekiyor, Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir." dedi.

Son 7 yılda meydana gelen her hadisenin, görünenin dışında siyasi, ekonomik ve sosyal hedefleri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gezinin çevreyle, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn-El Arap'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Bugün geriye doğru baktığımızda, Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. FETÖ, yargı-emniyet darbe girişimi ile gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ihaneti ile başarmak istemişti.

Bölücü terör örgütü de 6-8 Ekim olaylarında elde edemediği neticeye çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçlamıştır. FETÖ devletin içine sızdırdığı hakim, savcı, polis, asker kılıklı militanları ile demokrasimizi hedef alırken, bölücü terör örgütü de siyasi uzantıları aracılığıyla milli birlik ve bütünlüğümüze kastetmişti.

6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristlerin emrine verenler aynıdır. Kurban eti dağıtırken vahşice şehit edilen Yasin Börü'nün katilleriyle çukur eylemlerinde camileri, okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır.

Bunların birbirinden farkı yok, DEAŞ saldırısı bahanesi ile başlatılan sokak terörü, 39 insanımızın hayatına mal olurken, çukur terörüne 36 sivil vatandaşımızı kurban verdik. Yine bu kalleş saldırılarda asker, polis, güvenlik korucusu 278 emniyet görevlimiz şehit düştü. Buradan bir kez daha vatanım için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum."

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı
Ekonomi

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin rekor kırdığı eylül ayı i..
Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü
Ekonomi

Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Petrolde ka..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay