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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Binası’nda AK Partili kurmaylarla bir toplantı gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.

18 Haziran 2019 Salı 03:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Binası’nda AK Partili kurmaylarla bir toplantı gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programın ardından Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığı binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.


Haliç Kongre Merkezi’nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buradaki programın ardından saat 23.40’ta Beyoğlu Sütlüce’deki İl Başkanlığı binasına geldi. Burada AK Partili kurmaylarla yapılan toplantının ardından 01.40’ta buradan ayrılarak, Kısıklı’daki konutuna gitti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 03:15
  1. doğa

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