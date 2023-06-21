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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-06-21 12:41:00 - 2023-06-21 12:50:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

"İRADELERİNE SAHİP ÇIKAN DEPREMZEDELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Özellikle uğradıkları onca hakarete rağmen iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğini hiçbir zaman unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA "16'LI MASA" GÖNDERMESİ

Dün İslam dünyasından bir ülkenin, ismini vermeyeceğim, temsilcisi ziyaretime geldi. Dedi ki; Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99. Altılı Masa diyorlar, şimdi gerekirse 16'lı Masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet, irade ister irade. Eser ister, hizmet ister.

Adına ne derse desinler kurdukları masa, hiçbir zaman bizzat kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masası olmaktan öteye geçemedi.
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Son yılların en kirli seçim kampanyasını yürüttüler. Yayınladıkları videolarla etnik köken fitnesini körüklemeye çalıştılar

"BAY KEMAL, SİZ LGBT'CİSİNİZ"

Küresel güç odaklarından aferin alabilmek için LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay bay Kemal, siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LBGT'ci. Ne AK Parti ne MHP ne de diğer üyelerde böyle bir bela yok.

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Utanmazlık Diz Boyu

Adam 94 ten beri İstanbul'u,2003 ten beri ülkeyi yedi, hala başörtüsü diyerek yeni verginlar peşinde. Gözünü toprak doyursun, tez zamanda inşallah.
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