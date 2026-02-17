Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika Boynuzu’nda! Etiyopya’da tarihi karşılama

Türkiye’nin gönül coğrafyasındaki en önemli ortaklarından biri olan Etiyopya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet büyük bir hüsnükabulle karşılandı. Başkent Addis Ababa’ya ulaşan Erdoğan, Bole Uluslararası Havalimanı’nda Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve üst düzey yetkililer tarafından bizzat karşılanarak iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun altı bir kez daha çizildi.