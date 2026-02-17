Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika Boynuzu’nda! Etiyopya’da tarihi karşılama
Türkiye’nin gönül coğrafyasındaki en önemli ortaklarından biri olan Etiyopya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet büyük bir hüsnükabulle karşılandı. Başkent Addis Ababa’ya ulaşan Erdoğan, Bole Uluslararası Havalimanı’nda Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve üst düzey yetkililer tarafından bizzat karşılanarak iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun altı bir kez daha çizildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.
Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet de Etiyopya'ya geldi.
