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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Hemdan El Asani'ye "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın" dedi.

2020-04-29 17:28:31 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Hemdan El Asani'ye "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın" dedi.
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