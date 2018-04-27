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Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık imzasını attı

Cumhurbaşakanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş'a teslim etti.

27 Nisan 2018 Cuma 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık imzasını attı

24 Haziran'daki seçimlere hazırlanan siyasi partiler çalışmalarına tam hız devam ediyor.

AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterilmesine ilişkin dilekçe imzaya açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzaladı ve o anları da resmi Twitter hesabından paylaştı.

"HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp AK Parti’mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:25
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  • DiyarbakırlıDiyarbakırlı13 dk önce
    Hayırlı uğurlu olsun REİS Allah muafakiyet nasip etsin.İnşaallah
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