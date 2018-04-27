Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık imzasını attı

24 Haziran'daki seçimlere hazırlanan siyasi partiler çalışmalarına tam hız devam ediyor.

AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterilmesine ilişkin dilekçe imzaya açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzaladı ve o anları da resmi Twitter hesabından paylaştı.

"HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp AK Parti’mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.