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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2024-09-02 15:13:00 - 2024-09-02 15:14:33

Yargıtay Başkanlığında 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazan “Adalet Mülkün Temelidir” ifadesi devletin adalet üzerine durduğunun sembolü ve delilidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyor, kendisine Mevla'dan üstün başarılar temenni ediyorum"

"Toplumun huzuru, iç barışı, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır"

"Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazan "Adalet Mülkün Temelidir" ifadesi devletin adalet üzerine durduğunun sembolü ve delilidir"

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