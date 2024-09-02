Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Yargıtay Başkanlığında 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazan “Adalet Mülkün Temelidir” ifadesi devletin adalet üzerine durduğunun sembolü ve delilidir' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor
Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyor, kendisine Mevla'dan üstün başarılar temenni ediyorum"
"Toplumun huzuru, iç barışı, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır"
"Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazan "Adalet Mülkün Temelidir" ifadesi devletin adalet üzerine durduğunun sembolü ve delilidir"