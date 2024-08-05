Cumhurbaşkanı Erdoğan masaya vurdu sert konuştu: Şarlatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan toplantının 3 saat 20 dakika sürdüğü açıklandı.

Toplantı sonrası kameralar karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vakıflar Genel müdürlüğümüz aracılığıyla son 22 yılda yaklaşık 6 bin vakıf kültür varlığının restorasyonunu veya onarımını tamamladık.

Reddi miras yapmadan 2000 yılı aşan köklü tarihimizin hiçbir dönemine sırtımızı dönmeden, hem içeride hem dışarıda ulaşabildiğimiz her yerde maziden atiye sağlam köprüler kurduk. Bunun en son örneği Yıldız Sarayı.

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Cumhurbaşkanlığı milli saraylar başkanlığımızın yürüttüğü 6 yıllık titiz bir çalışmanın neticesinde Yıldız Sarayı'nı tekrar ihya ettik.

Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz. Ekonomide hedeflerimize uyumlu şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Geçen hafta açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik. Son bir yılda 8,7 milyar dolar net artış sağlandı.

Türkiye, varlık, yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır

Batı bir avuç Siyonist'in esiri

İsrail'in soykırım politikasına en net ve güçlü tepki veren ülke biziz. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunları söylemek isterim; bayrağımıza dil uzatan şarlatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 10 ayını geride bıraktı Hamas siyasi büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi ile Gazze krizinde yeni bir sınırda aşıldı.

(İsrail'e karşı açılan soykırım davası) Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos'ta Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir"

Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek