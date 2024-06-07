Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

* 21 yıl önce aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda, dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze bugüne kadar sadık kaldık.

* Eğitime yapılan her yatırım yarınlar için yatırımdır. Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.

* 2003 yılından bugüne kadar toplam 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk.

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* Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

* Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak.

* Yeni atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu güçlendireceğiz. Öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkardık.

* Aile konusu son günlerde altını çizdiğim üzere bizim için hayati öneme sahip. Çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında cinsiyetsizleştirme projeleri var. Küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

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