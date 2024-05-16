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Gündem Kobakhidze Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar
Gündem

Kobakhidze Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar

Yeniakit Publisher
2024-05-16 18:20:00 - 2024-05-16 18:34:34
Kobakhidze Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde ise yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

SLOVAKYA BAŞBAKANI ROBERT FİCO'YA SALDIRI

Dost Gürcistan halkının 10 gün sonra icra edeceği bağımsızlık gününü şimdiden kutluyorum. Bugün iki dost komşu ve stratejik ortak olarak önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi değerlendirmeleri paylaştı.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde ise yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Tarihi İpek yolunu raylar üzerinden hayata geçiren Bakü Tiflis Kars demiryolunun yeniden tam kapasite faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin hala getirecek çalışmalar üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç şebekelerinin ensesinde olmaya devam edecektir.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ

Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği insanlık mücadelesini tüm insanlığın desteklemesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'de destek gösterilerini çok anlamlı buluyorum. Henüz Filistin devletini tanımayan devletleri bunu yapmaya davet ediyorum.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamaları ise şöyle:

İlk defa dost ve komşu ülke Türkiye'yi ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum. Sadece Cumhurbaşkanı değil, Türk halkının her anlamda çıkarlarını koruyan bir lider. Kendisinin liderliğini örnek alıyoruz.

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