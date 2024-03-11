Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ile iftar yaptı: Şeref bildik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında Külliye'de düzenlenen "Şehit Aileleri ile İftar" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Zengin bir sofrada bu sofranın adı muhabbet sofrasıdır. Böyle bir sofrayla Ramazan-ı Şerifi'n ilk iftarını yapmış olduk.

Şehit yakını ve gazilerimiz bizlere milletimizin emanetidir. Gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık, hem de misafir etmeyi şeref bildik.

Bugün de milletimizin huzur geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Askerimiz polisimiz jandarmamıza şükran borçluyuz.

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15 Temmuz'da gördük ki, milletin kadını ve erkeği yeri geldiğinde birer savaşçı kahramana dönüşebilmektedir. Son olarak Çanakkale'de ve milli mücadelede vatan topraklarını savunurken de aynı saikle gıyap ettik.

FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik.

Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar..