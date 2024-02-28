Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizlerden, Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için sizlerde destek istiyoruz.

Sen Anadolu'nun beyler beyisin Kütahya, bugün de milli iradeye olan bağlılığınla Türkiye'nin beyler beyliğini hak ediyorsun.

Şimdi de sizlerden Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Hanımlar, en çok da sizden destek istiyoruz. Kale içeriden fethedilir. Kadının üstesinden gelebileceği hiçbir zorluk tanımıyoruz.

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Sırtını terör örgütlerine yaslayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şimdi belediyede iktidar hülyalarına dalanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız?

Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama değişiyor. Milletimiz kapalı kaplılar ardında çevrilen dolapları çok iyi görüyor.

Yaptıkları kirli ittifakları takip ediyoruz. Milletimiz kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları görüyor.

Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.

Ayrıntılar geliyor...