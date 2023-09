İzmir Teknofest'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan Teknofest alanına geldi.

Erdoğan'ın önemli açıklamalarından satır başları:

Buradan tüm İzmir'i, İzmirli kardeşlerimin her birini özellikle İzmir'in çalışkan, vizyoner ve vefalı gençlerini sevgiyle selamlıyorum. Neşet Ertaş bakınız İzmir'i nasıl anlatıyor;

Gezdim tüm dünyayı, gördüm güzel İzmir sana geldim. Benim şirin güzel yurdum güzel İzmir sana geldim. Gönüllere ışık saçan unutamaz görüp geçen gariplere kucak açan güzel İzmir sana geldim.

Biz de Hindistan'dan ABD'ye dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi sembolü TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoşgeldiniz.

Bizleri aydınlık yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizle buluşturan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını, sponsorlarımızı ve iştirakçilerimizi, güvenlik görevlisinden gönüllülerimize programa katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

Tarihimizin bu dönüm noktasını anlamına ve önemine uygun şekilde kutlamanın gayretindeyiz. TEKNOFEST'te bunlardan birisidir. Şu muhteşem atmosferden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirmek istiyoruz. Bu amaçla TEKNOFEST'i tek bir il yerine üç ilimizde tertipleyelim dedik.

İSTANBUL'DA 2 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırmıştır.

ANKARA'DA 943 BİN ZİYARETÇİ

Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'nın misafiri oldu. TEKNOFEST Ankara'da çoğu genç 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam 4 gün boyunca Ankaralı gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. TEKNOFEST'in şehrimize, ülkemize, milletimize bilhassa siz sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli kardeşlerime bu güzel programa ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum.

İZMİRLİ GENÇLERİN TEKNOFEST'E İLGİSİ YOĞUN

Diğer tüm illerimiz gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş gurubundan her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü'ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Teknolojiye meraklı buradaki evlatlarımızın mutluluğunu, sevincini, coşkusunu gördükçe ülkemiz adına umutlarımız da katlanıyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum. İzmirli gençlerimizle birlikte çevre şehirlerimizde yaşayan kardeşlerimizi de bu göz kamaştırıcı teknoloji şölenine davet ediyorum.

Gelin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organize olun, çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun. Ama bir yolunu bulup, bir fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü'ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün.

Kimseyi bugüne kadar ötekileştirmedik. Gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk. Bugün de aynı bakış açısıyla devam ediyoruz.

Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır.

Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin hepsi gurur kaynağımız olan ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, Anka, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ

Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor.

Togg'un üretimi artarak devam ediyor. Rekabet iyidir. Geçen hafta Tesla'yı ülkemize yatırım için davet ettik.