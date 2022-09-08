Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyar doları aşacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Zagreb'de, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Türkiye ve Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutluyor. Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin, iş adamlarımızın olduğu geniş bir heyetle gerçekleştirdiğim bu ziyaret yıl dönümüne atfettiğimiz önemin de bir göstergesidir. Ülkelerimiz köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip ortak sınırları bulunmasa da birbirlerini komşu gören iki dost gören iki dost ve müttefiktir. Türkiye ve Hırvatistan aralarındaki güçlü dostuğun gereğini en zor zamanlarında yerine getirmişlerdir. Önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketinde yardıma koşan ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Hırvatistan da geçen yıl ülkemizdeki orman yangınlarında bir yangın söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koymuştur. Bugünkü görüşmelerimizde bu anlayışla ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Nitekim 3 anlaşma bugün burada imzalandı. Bölgemizdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya-Ukrayna savaşını ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu. Her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler yeniden ivme kazandı. Tabi 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de etraflıca değerlendirme imkanımız oldu.

Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu. Biz bunu çok daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu ivmenin bu yılın ilk 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon doları aştığını görüyoruz. 1 milyar hedefini bu yıl sonunda rahatlıkla geçeceğimiz anlaşılıyor. Bu rakamı önce 2'ye katlayacağımıza ardından 5 milyar doları aşacağına inanıyorum.

Türk firmalarının Hırvatistan'a olan ilgisi memnuniyet verici düzeydedir. Şirketlerimiz enerji, müteahhitlik, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli projelere imza atıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte TİKA'nın desteği ile Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Böylece dünyaya ve tüm Avrupa'ya önemli bir mesaj vermiş olacağız. İslam Kültür Merkezi'nin inşasına Hırvatistan'ın verdiği destek için değerli mevkidaşım Milanoviç'e teşekkür ediyorum. Türkiye'ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek işbirliğimiz de takdire şayandır.

Bir bölge ülkesi olarak Türkiye Balkanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte gerekli katkıları sürdürmektedir. Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Bu maksatla Türkiye ve Hırvatistan olardak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk.

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