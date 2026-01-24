  • İSTANBUL
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı: Ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı: Ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı: Ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada "450 bin kişiye hizmet verecek yeni hastane, 11 yeni sağlık tesisiyle birlikte bölgeye sağlık altyapısını güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli Aydınlılar, değerli kardeşlerim; her şeyden önce bugün Aydın'ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok çok farklı imkânlara kavuşacak ve atılacak bu adımlarla birlikte Aydın'da gerek tomografi başta olmak üzere birçok alanda önemli hizmetler sunulacak. Bunun yanında hastanemiz, her türlü onkolojiyle ilgili adımların da atıldığı güçlü bir sağlık üssü hâline gelecek. İnşallah bu yatırımlarla birlikte Aydınlı hemşehrilerimiz artık İzmir'e ya da farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntı yaşamayacak.

Her türlü adımları atacağız. Aydın artık İzmir veya başka bir şehre gitmek gibi bir sıkıntı yaşamayacak.

HASTANE AYDA ORTALAMA 450 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK

Erdoğan'ın gelişi için il genelinde tedbirler alınırken, Aydın Şehir Hastanesi'nde de hazırlıklar tamamlandı.

Ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek olan ve bayraklarla donatılan Aydın Şehir Hastanesi'nin, Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor.

