Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte alınan yeni kararlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 11. gününe vasıl olduğumuz Ramazan-ı Şerifiminizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gelişmiş ülkelerin zorlandığı bir dönemde Türkiye hamdolsun devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur.

İyileşen hasta sayısı artıyor

Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.

4 milyon 400 bin vatandaşımıza yardım yapıldı

Tüm sektörlerde evden çalışma modeline gelişmesini sağladık. Ülke içindeki insan hareketliliğini ciddi oranda azalttık. Hizmete sunduğumuz finansman ve sosyal destek paketlerinin tutarı 200 milyar lirayı aştı. Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave nakdi yardım yaptık. 4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1000'er lira nakdi yardımda bulunduk.

Kampanyada 2 milyara yaklaşıldı

Başlattığımız 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına yapılan yardımlar 1 milyar 910 milyon lirayı buldu, kampanyamız devam etmektedir.

57 ülkeye destek olduk

Yurt dışından 65 bin vatandaşımızı getirdik. Bu vatandaşlarımızı yurtlarda 14 gün karantinada tuttuktan sonra, evlerine gönderilmek suretiyle sınırlarımızın ötesinden hastalık taşınma riskinin önüne geçtik. 57 ayrı ülkeye destek verdik. Son olarak Somali'ye tıbbi yardımın yanında kendi üretimimiz solunum cihazlarını hibe ettik.

İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz

İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını uluslararası toplumla işbirliği halinde sürdürüyoruz. Bugün bu konudaki görüşlerimizi ve destek beyanımızı dünya ile paylaştık.

Sokağa çıkma yasağı büyük fayda sağladı

65 yaş üstü ile 20 yaş altı için belirlediğimiz sokağa çıkma kısıtlaması hastanın yaygınlaşmasını ciddi oranda etkiledi. 31 şehirde sokağa çıkma sınırlandırmasının da salgınla mücadelede büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Hepsi Bilim Kurulu ile yakın işbirliği halinde aldığımız tedbirler sayesinde bugünlere geldik. 83 milyon vatandaşımızın her birine destek ve sabır içine şahsım ve kabinem adına şükranlarımı sunuyorum.

Kademeli şekilde azaltılacak

Evet normale döneceğiz ama bu yeni normal olacaktır. Sınırlamalar azaltılarak da olsa sürecektir. Fiziki mesafeye riayet, maske kullanımı devam edecektir. Salgının tamamen bitmediği ülkeler sebebiyle uluslararası seyahatlerin ne zaman açılacağı belirsizdir.

Küresel ekonominin karşımıza nasıl bir tablo çıkaracağı meçhuldür. Salgının yurt içi ve yurt dışı seyrine bağlı olarak mücadelemizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda bakan ve kurumlarımızın katılımıyla normalleşme planı hazırladık. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyoırum; bu takvim bir anda Mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor.

Normalleşme planıyla sadece vatandaşlarımızın günlük hayatlarını salgın şartlarında olabilecek en iyi seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar yürütecek ve inşallah başaracağız.

Normalleşme 3 aya yayılacak

Mayıs- Haziran ve Temmuz ayına yayarak yapıyoruz. Fiziki mesafenin korunması, maske kullanımına devam edilmesinin, temizlik kurallarına sıkı şekilde riayetin bu sürecin vazgeçilmezi olduğunu tekrar çiziyorum.

Mayıs ayı normalleşme planında Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak rehber dökümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjde

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek.

7 il için yasaklar sona erdi

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Berberler açılıyor

Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

AVM'ler açılıyor

Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Maske satışına izin verilecek

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.

Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.

Terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlıyor

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak.

Üniversite ve liselere geçiş sınav takvimi belli oldu

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.

Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.

Tarihler daha öne çekilebilir

Hazırlamış olduğumuz normalleşme planını daha önceden de belirttiğim gibi dinamik şekilde uygulayacağız. Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının geriye bırakılması mümkündür.

Daha sert tedbirlere başvurabiliriz

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberlerdeki kurallara en üst düzeyde tutarsak bu süreç daha uzun olacaktır. Kurallara uyulmaması ve Allah göstermesin salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurabiliriz.