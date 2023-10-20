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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah es-Sisi ile görüştü: Kabul edilemez

Yeniakit Publisher
2023-10-20 20:04:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah es-Sisi ile görüştü: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistinlilerin göç etmeye zorlanması kabul edilemez' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, "Filistinlilerin göç etmeye zorlanması kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

'Filistinlilerin göç etmeye zorlanması kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

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