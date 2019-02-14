Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının yalnızca ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğunu, Trump’ın çalışma arkadaşlarının ABD Başkanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti.
IHAAW181124-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının yalnızca ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğunu, Trump’ın çalışma arkadaşlarının ABD Başkanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti.14 Şubat 2019 Perşembe 18:16
IHAAW181124-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının yalnızca ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğunu, Trump’ın çalışma arkadaşlarının ABD Başkanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti.14.02.2019 18:11:24TSINNNN
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