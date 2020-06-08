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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi ABD Başkanı Trump ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:36:13 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi ABD Başkanı Trump ile paylaştı.
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