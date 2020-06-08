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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:43:44 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye'nin deniz komşusu Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

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