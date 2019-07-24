Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 İl başkanıyla buluşuyor‘10 İl Başkanı topun ağzında’

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Milletvekilleriyle seçim sonuçlarına ve bundan sonra izlenecek stratejiye ilişkin istişare toplantılarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü de partisinin il başkanlarıyla buluşacak.



81 İL BAŞKANI KATILACAK



Milletvekilleriyle 4 grup halinde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekillerin görüş ve değerlendirmelerini tek tek not ederken, sonrasında da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu(MKYK) toplayarak istişare etmişti.



Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Temmuz Cuma günü Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. Toplantıya 81 İl başkanının yanısıra 39 il belediye başkanı katılacak. Perşembe günü saat 20.00 de ise Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir il başkanlarıyla biraraya gelecek.



10 İL BAŞKANI TOPUN AĞZINDA



Alınan bilgilere göre, teşkilatların 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimleri performanslarına üzerinden değerlendirmeler yapılacak. Kademeli olarak AK Parti’den 10’ya yakın il başkanı ve bir çok ilçe başkanı görevden alınacak. İstanbul ve Ankara’nın yanısıra bazı büyükşehirlerin yönetimiyle ilgili kararı ise bizzat Erdoğan’ın kendisi verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerden sonra seçimlerde AK Parti’ye en büyük desteği veren İl ve ilçelere teşekkür turuna çıkacak.