Cumhurbaşkanı Erdoğan 75 gün sonra yüz yüze görüşmelere başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle 75 gündür çalışmalarını dijital ortam üzerijnden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Corona salgını tedbirleri kapsamında 75 gündür İstanbul'dan çalışmalarını yürüten ve dijital toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan uzun zaman sonra ilk yüz yüze görüşmesini Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi.