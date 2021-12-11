Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının, 2021 yılında başarmaya çok yakın olduğu "dış ticaret açığını kapatma hedefi"ni, merhum Necmettin Erbakan Hoca, 1669 yılında Türkiye'nin hedefi olarak anlatmıştı.

Dış ticaret dengesini güçlendiren ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un aktardığı son bilgilere göre; Türkiye Ekim ayında, ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bu yılın ihracat için rekorlarla dolu bir yıl olduğuna dikkat çeken Bakan Muş, ihracatın, ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengesini de güçlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarmaya çok yakın olduğu dış ticaret açığını kapatma hedefi, 1996 yılında merhum Necmettin Erbakan Hoca tarafından anlatılmıştı.